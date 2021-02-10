الديهي: الرئيس السيسي أكد أن مصر مع وحدة الشعب الليبي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اجرى اتصالا ، اليوم ، مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي ، الذي انتخب ممثلا عن الشعب الليبي ، خلفا لـ فايز السراج.





وأضاف الديهي ، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم ، عبر فضائية تن ، أن الرئيس أكد وقوف مصر حكومة وشعبا مع وخلف الدولة الليبية؛ حتى تستطيع ان تسترد عافيتها مرة أخرى ، وتتحقق الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، ويكون الشعب الليبي صاحب الاختيار في من يمثله.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم ، أن الرئيس أكد أن مصر مع وحدة الأراضي الليبية ، ومساندة من يختاره الشعب الليبي ، مؤكدا أن رئيس ا لمجلس الرئاسي الليبي شكر مصر على موقفها من الشعب الليبي.



