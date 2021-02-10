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الديهي: الرئيس السيسي أكد أن مصر مع وحدة الشعب الليبي.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:53 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجرى اتصالا، اليوم، مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، الذي انتخب ممثلا عن الشعب الليبي، خلفا لـ فايز السراج.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الرئيس أكد وقوف مصر حكومة وشعبا مع وخلف الدولة الليبية؛ حتى تستطيع ان تسترد عافيتها مرة أخرى، وتتحقق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويكون الشعب الليبي صاحب الاختيار في من يمثله.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن الرئيس أكد أن مصر مع وحدة الأراضي الليبية، ومساندة من يختاره الشعب الليبي، مؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسي الليبيشكر مصر على موقفها من الشعب الليبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
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