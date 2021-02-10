جدة في عمر الـ 35 سنة.. ممثلة شهيرة تكشف أخبارا سارة عن ابنتها

أعلنت نجمة المسلسل الأسترالي الشهير « Married At First Sight»، عبر حسابها على «انستجرام» مفأجاة سارة ، بخصوص ابنتها التي تزوجت بعمر الـ 17 عامًا.

فخورة جدًا بابنتي التي فعلت شيئًا لم أتمكن من فعله على الإطلاق».

أنها كانت مع ابنتها أثناء الولادة واصفةً إياها بالتجربة الأكثر روعة وجمالًا، لافتةً إلى أنها أم أيضًا

لـ"كوبي"، 9 أعوام ، و"كاي"، 6 أعوام، لافتة الى أنها لم تختار اسم حفيدتها بعد.