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عبد الحكم: الرئيس السيسي حريص على التوصل لـ حل سياسي للأزمة الليبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على  التوصل إلي حل سياسي للأزمة الليبية وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وأضاف محمد عبد الحكم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن  مبادرة إعلان القاهرة في يونيو 2020 والتي أعلنها الرئيس السيسي كان لها دور جوهري في اتفاق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وبدء التفاوض للتوصل إلى حل ليبي ليبي للازمة .

وأوضح السفير محمد عبد الحكم أن الاجتماعات التي استضافتها مصر بين الأطراف الليبية ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنجاح الحوار السياسي.

وأشار "عبد الحكم"، ‘إلى ان استضافه مصر لاجتماعات وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق كان لها أثر إيجابي لإنجاح مفاوضات اللجنة العسكرية التي انعقدت في جنيف وتوصلت لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد السفير محمد عبد الحكم أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة الدولة الليبية، ومصر على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء في ليبيا.

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