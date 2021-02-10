الشبورة ملهاش كبير.. تعليق تامر أمين عن حادث أتوبيس طريق مصر الإسماعيلية.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين عن حادث أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة والتي كانت تحجب الرؤية تماما .





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار "، الحادثة تسببت في اصطدام 3 اتوبيسات ببعضهم البعض مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد وفيات بسبب الحادث .



