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الشبورة ملهاش كبير.. تعليق تامر أمين عن حادث أتوبيس طريق مصر الإسماعيلية.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:56 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي تامر أمين عن حادث أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة والتي كانت تحجب الرؤية تماما .

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار "، الحادثة تسببت في اصطدام 3 اتوبيسات ببعضهم البعض مؤكدا أنه  حتى هذه اللحظة لا يوجد وفيات بسبب الحادث .

واوضح تامر امين ، الحادث نتج عنه 58 مصاب وجميعهم بحالة جيدة وبيان وزارة الصحة أكد أن هناك 55 حالة خرجت من المستشفى قائلا" الشبورة ملهاش كبير" ولا اعلم من اين يأتي السائقين بهذه الجرأة حتى يقوم بقيادة السيارة في مثل هذه الاجواء لان القيادة في هذه الشبورة يؤدي إلى الموت .
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