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أستاذ عمارة: الحكومة تتمتع بيقظة كبيرة في ملف منع البناء العشوائي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:08 م
بنايات سكنية
بنايات سكنية
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام البرمبلى ، أستاذ العمارة بجامعة عين شمس ، إن الدولة المصرية تتمتع بيقظة كبيرة فى ملف منع البناء العشوائى وتوفير المساكن الآمنة والحياة الكريمة للمواطن . 

وأضاف "البرمبلى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الطرق الداخلية بعزبة الهجانة عرضها 4 أمتار وبها أبراج 14 دورا مؤكدا أن هذه البنايات غير آمنة على الإطلاق.  

وأكد أنه لابد أن يأخذ العقار الصفة القانونية ومراجعة الكود المصرى للتشغيل والصيانة قبل إصدار الترخيص ، لافتاً إلى أنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم كان هناك إفراط فى البناء العشوائى ولم يكن يتم أخذ الصيغة القانونية والترخيص المناسب للبنايات السكنية بالإضافة للتقاعس من المجالس المحلية المسئولة  .

وتابع  أستاذ العمارة بجامعة عين شمس ، أن  الدولة المصرية تقوم بتطوير المناطق غير الآمنة والتى نتج عنها توسيع حجم الطرق والكبارى ضمن مبادرة حياة كريمة وترفع مستوى معيشة المواطن .
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