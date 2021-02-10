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أخبار العالم

بعد إنجاز مسبار الأمل التاريخي.. واس: السعودية تطلق قطاعا لتحفيز الاستثمار فى مجال الفضاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:12 م
رئيس الهيئة السعودية
رئيس الهيئة السعودية للفضاء
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محمود نوفل
  نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء قوله بان الهيئة انتهت من جميع مراحل تأسيسها بعد أن أكملت بناءها المؤسسي وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة.


جاء ذلك خلال الأمير سلطان اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز  أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء التي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالمًا سعوديًا وحققت الكثير من النجاح.

وحسب الوكالة السعودية فقد استعرض الاجتماع عددًا من برامج الهيئة وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة. 

واكدت " واس" انه من المقرر الاعلان قريبًا عن إطلاق قطاع تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء.

وأشار الأمير السعودي إلى الترحيب الدولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها.

وكان مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع, قد أقر التقرير السنوي لعام 2020، بجانب الاطلاع على عدد من الموضوعات من بينها الخطة التشغيلية للهيئة.
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