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وزارة التخطيط: الدولة تستهدف الوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن فريق من وزارة التخطيط زار محافظة المنيا للإطلاع على مدى تأثير مبادرة حياة كريمة على القرية خلال الفترة الماضية، مضيفا: تواجدنا في المحافظة من أجل الحصول على دروس مستفادة والعمل على تطبيقها في باقي المحافظات.

وأشار إلى أن هناك متابعة إلكترونية من خلال الأقمار الصناعية لمتابعة حجم تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة، مضيفا: في ظل التحول الرقمي ومشروعات مصر الرقمية أصبحنا نعتمد على التكنولوجيا في قياس أثر التطوير والتنفيذ.

وأكمل "حلمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الإبنية التعليمية فيما يعرف بـمؤشر معدل إتاحة الخدمات التعليمية في كل قرية، من أجل معرفة مشاكل التعليم في تلك القرى والعمل على حلها.

وشدد على أن وزارة التخطيط بتقوم بتطبيق هذه الخدمات مع كل الوزارات، مشيرا إلى أن هناك لجنة يتم عقدها أسبوعيا من قبل مجلس الوزارء من أجل متابعة التطورات في كافة المخططات.

وأكد أن الريف المصري بالكامل ضمن مبادرات تطوير قرى وريف مصر، منوها إلى أن خطة الدولة تهدف للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة.
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