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رياضة

مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي في المونديال: عاوزين البرونزية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للاعبى الأهلى، ويطلب منهم خلالها مؤمن، الحصول على الميدالية البرونزية للنادى الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته، عصر اليوم، على ملعب جامعة قطر، استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا.

وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.

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