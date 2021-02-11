اليوم.. انطلاق دورة الخرائط الذهنية بمركز تعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز ينظم دورة الخرائط الذهنية بالتعاون بين جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .
وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.
وأكد الدكتور اسلام أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT مع إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.
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وأشار الدكتور إسلام السعيد الى أن محاور الدورة تشمل الاتي :
- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.
- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.
- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.
- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.