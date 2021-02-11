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تعليم

اليوم.. انطلاق دورة الخرائط الذهنية بمركز تعليم الكبار بعين شمس

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز ينظم دورة الخرائط الذهنية بالتعاون بين جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .

وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد  ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.

وأكد الدكتور اسلام أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT مع إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

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 وأشار الدكتور إسلام السعيد الى أن محاور الدورة تشمل الاتي :
- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.
- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.
- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.
- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.
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