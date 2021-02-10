مياه بني سويف: انطلاق المرحلة الثانية لتركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف اليوم، فعاليات المرحلة الثانية لتركيب 3500 قطع موفرة للمياه بمساجد وكنائس بني سويف الأهلية.





وأكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تلك المبادرة تاتى في إطار الإتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل و تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و وزارة التنمية المحلية بخصوص تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية بمحافظة بني سويف .

ووجه اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بضرورة وضع آلية و خطة زمنية للإنتهاء من تركيب القطع الموفرة مشيرا إلى قيام الشركة بالبدء في تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بمراكز ( ببا، الفشن، ناصر، أهناسيا ) .

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