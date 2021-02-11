القومي للبحوث الفلكية: لا قلق على الأرض من مرور هذه الكويكبات.. اليوم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن رصد العديد من الظواهر الفلكية التي ستشهدها سماء القاهرة اليوم الخميس.





واوضح أن القاهرة ستشهد مرور كوكب "إيريس" على مسافة 9.13 درجة شمالا من مركز القمر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، وفي نفس اليوم يمر كوكب الزهرة على مسافة 4.81 درجة جنوبًا من مركز كوكب عطارد ، في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.





وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أنه ليس هناك أي قلق من مرور مثل هذه الكويكبات ، فهي تمر على مسافات آمنة من كوكبنا.





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وأوضح أن أقرب مسافة لهذه الكويكبات يكون ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر ، لذلك لا داعي منها وعدم إثارة القلق من البعض على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.