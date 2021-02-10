قرار عاجل من الصحة الكويتية بشأن لقاح كورونا

كشفت صحيفة الرأي الكويتية قرارا عاجلا من وزارة الصحة الكويتية بشأن مدّ الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح "أكسفورد" لتصبح 12 أسبوعًا، بدلا من أربعة أسابيع.





وأوضحت الصحيفة الكويتية ان ذلك يأتي بناء لنتائج دراسات اللجان الفنية في الوزارة، واستنادًا إلى الدراسات العالمية التي أكدت فاعلية اللقاح وفق هذه الآلية.





وقالت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر صحية انه تم اعتماد إقرار هذه التوصية بعد أن درستها اللجان الفنية في الوزارة، استنادًا إلى الدراسات العالمية التي أكدت فاعلية اللقاح وفق هذه الآلية، مشيرة إلى إعادة جدولة مواعيد من تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح لتكون وفق المدة التي تم اعتمادها وهي 12 أسبوعًا.





وألمحت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قيام دول أخرى بخطوة مماثلة بهدف التركيز على إعطاء الجرعة الأولى للمزيد من الأشخاص.



