إيه اللى جاب القلعة جنب البحر.. تامر أمين يعلق على صورة غادة عادل وحسن شاكوش

تعجب الإعلامي تامر أمين من انتشار صورة واحدة للفنانة غادة عادل ومغني المهرجانات حسن شاكوش علي السوشيال ميديا مؤكدا أن الصورة لا يوجد بها الا قدر من الصداقة.





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، هذه الصورة تسببت في العديد من الشائعات قائلا" لماذا أحدثت هذه الصورة ضجة خصوصا اننا نرى يوميا العديد من الصور للفنانين مع بعض ".





واوضح تامر امين ، ان جميع الصور التي تجميع الفنانين مع بعضهم دائما ما نجد بها نوعا من الحميمية والقرب بسبب قوة علاقة الوسط الفني مع بعضهم البعض . والقرب



