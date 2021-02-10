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الديهي: يجب العمل على إعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:25 م
الإعلامي نشات الديهي
الإعلامي نشات الديهي
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي إنه لا بد من إعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، فهي البلد المؤسس العريق الذي علم العالم أجمع الحضارة.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أن الشارع العربي والشعوب العربية تنتظر عودة سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية".

وناشد مقدم برنامج بالورقة والقلم السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالسعي نحو إعادة سوريا مقعدها داخل الجامعة.

وذكر وزير الخارجية العراقى، أن العراق يتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا موقف العراق الثابت في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بالإضافة إلى موقفه في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية العراقى، أهمية إعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية.
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