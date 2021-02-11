شرطا لاستيلام الكارنيه.. آداب القاهرة تصدر قرارا خاصا بالمصروفات الدراسية





اصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرار لجميع الطلاب وهو سرعة سداد المصروفات الدراسية وتسليم ايصال السداد لشئون الطلاب مدونا عليها بياناته الشخصية اسم الطالب و القسم الملتحق به ، الفرقة ، انتظام - انتساب و ذلك لاستيلام الكارنيه الخاص بالكلية .













و كان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.





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وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.



