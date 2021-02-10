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إبراهيم عيسى: حرب أكتوبر أعظم حدث في تاريخ مصر والسادات هو البطل الأول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:29 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حرب أكتوبر هي أعظم حدث في تاريخ مصر الحديث، لا حدث يقاربه في المناسبات، موضحًا أن مصر حققت حرب أكتوبر بتخطيط وخطوات معينة وسيناريوهات مختلفة ورؤي لأبعاد الحرب.

وتابع إبراهيم عيسى، خلال حديثه عن ذكرى وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "انتصار أكتوبر حدث مصري عظيم.. وتخلينا فيه عن المنهج المصري".

وأضاف أن أكتوبر هو الميعاد العظيم وحققناه بالعلم والوطنية وحب الوطن، مؤكدًا أن نصر أكتوبر هو الحدث العلمي الوحيد المدروس والمُخطط له في تاريخنا الحديث. 

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى،  إلى أن الذكرى العاشرة لوفاة سعد الدين الشاذلي جعلتنا نتوقف بأن الاختلاف السياسي قائم وهو شئ عادي، موضحًا أن هناك انقاص للبعض من وطنية الآخر وبطولته، حيث إن الخلافات السياسية متوقعه.

وأوضح أن سعد الدين الشاذلي كان القائد الفعلي لحرب أكتوبر، رئيس أركان القوات المسلحة، متابعًا: "السادات هو البطل الأول لحرب أكتوبر مهما كان خلافك معه.. وأزالوا صور سعد الدين الشاذلي من القيادة".
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