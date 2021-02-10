رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البرلمان: المهاجرون يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمصريين.. ويوجد تنسيق مع وزارة الداخلية للتعرف على هويتهم

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالأمم المتحدة:





توجد مبادرات لتوعية الشباب الذي يترك مصر بحثا عن عمل بالخارج

نعمل على نقل خبرات الدولة المصرية للقارة الأفريقية

نتأكد من عدم تنسيق المهاجرين مع مجموعات الإرهاب













شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماع مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الامم المتحده للهجرة لوران دي بويك لمناقشة أحوال المهاجرين وتوفير مساعدات مباشرة لهم وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية والأطفال ، والعمل على نقل خبرات خبرات الدولة المصرية للقارة الأفريقية في هذا المجال .









واكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لوران دى بويك، إن هناك العديد من المبادرات بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوعية الشباب من هم دون 18 عاما الذى يترك مصر للبحث عن فرص فى الخارج، وذلك من خلال حوار أفضل مع الشباب لمنعهم من الهجرة غير القانونية أو الذهاب للمهربين لاستغلالهم، ونريد توقيع اتفاقية مع مؤسسة محاربة الهجرة غير الشرعية، لإخبار الشباب حول مخاطر الاتجار فى البشر والتهرب لحماية المصريين، وإيجاد حلولًا لهم ودمجهم فى المجتمع.









و قال بوريك :" نعمل مع وزارة الهجرة، لتحريك مبادرة الرئيس"قوارب إنقاذ الحياة" وهى تقدم حلول إيجابية لوضع الشباب فى المجتمع، وحلول جذرية، لتحسين قدرتهم ، والعمل مع وزارة القوى العاملة لاستثمار القطاع الخاص فى هؤلاء الشباب، والعمل مع وزارة التضامن لتكبير برنامج شبكة الأمان الخاصة بالحكومة حتى نتمكن أن الجميع متواجد فيه خاصة بعد جائحة فيروس كورونا ".









وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، إلى أن المنظمة تعمل على نقل خبرات الدولة المصرية للقارة الإفريقية، ويتم العمل على توفير مساعدة مباشرة لمساعدة المهاجرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمشردين وأطفال الشوارع، لمنحهم أموال والقدرة على الوصول للخدمات الصحية، والتركيز فى المجتمعات الكبيرة مثل الجيزة لمساعدة المحافظة أن تكون هناك تسهيلات للسكان، متابعا:" نعلم أن مصر تستقبل الكثير من المهاجرين ويتم استقبالهم بحفاوة".









ووجه سؤال لأعضاء اللجنة قائلا:" أعلم أن هناك عجزا فى الأطباء والممرضات المصريين؟، وهذه مشكلة فى العالم كله، ومن بين المهاجرين أطباء وممرضين وممرضات كيف يمكن أن تكون هناك طريقة ليعملوا ، خاصة فى دعم الاستجابة لهذا الوباء العالمى وعمليات التطعيم، وفى ذات الوقت ستعتبر مشاركة إيجابية.













وأشاد بوريك، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بالجهود والخدمات التى تقدمها مصر للأجئين، وانهم يتمتعون بكافة الحقوق التى يتمتع بها السكان الأصليين، وهذه خطوة جادة من قبل الدولة المصرية، متابعا:" تحدثت مع الحكومة حول لقاح فيروس كورونا، وموقف المهاجرين الأكثر ضعفا، وعلمت أنه سيكون لهم أولوية فى الحصول على المصل، وهذه خطوة عظيمة من قبل الدولة المصرية".









و قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنه يتم العمل على دمج اللاجئين فى المنظومة الاقتصادية، وذلك حسب القدرة على امتصاص الشباب المحليين لهذا الأمر، نتحدث كثيرا حول التمييز الإيجابى للمهاجرين، فعلى سبيل المثال نتحدث حول خلق مليون فرصة عمل للإثيوبيين، فى الوقت الذي نتحدث حول تأثير المهاجرين على المجتمعات، وكيف يمكن أن يخلقوا فرص عمل، فى الوقت الذى يتم خلق وظائف لهم مع المحليين، وتدريبهم معا لخلق حاضنات للمؤسسات الصغيرة للعمل معا، وهذا جزء من التأثير الإيجابى.









ولفت بوريك، إلى أن مصر تستقبل عددا كبير من اللاجئين وقد يشكل هذا الأمر عبئا عليها، لأنها تقدم لهم كافة الخدمات وما يتمتع به السكان الأصليين، مما سيكلف الدولة تكلفة كبيرة، مشددا على ضرورة محاربة الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال إنفاذ القانون، على أن تكون هناك طرق قانونية للتأكد من أنه لن تكون هناك هجرة غير قانونية أخرى.









وأكد دى بويك، إن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى هذا الملف، يكون لديها طريقة كاملة فى هذا الأمر، وأن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنأ الحكومة والبرلمان بما انجزوه فى هذا الصدد.









وتابع بويك :" المهاجرين يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصرين، وذلك فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".









و اضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة :" نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذن يعيشون فى مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم فى تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهم كامل لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسئولة عن الأشخاص القادمين من الخارج لكى يستمر الاستثمار فى هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة فى العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرين يواجهون مشاكل عليهم الذهاب لمكاتنبا لايجاد حلول ف الدولة التى يقيمون بها ".









وفيما يخص بعض المصريين الذين يعتقدون أن الهجرة حل بديل لهم، قال بويك لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هى الحل، حتى وإن كانت بشكل غير قانونى، ويتم اساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبوا للدول الأخرى يصبحون فى مهب الخطر نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة ، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات وأن يكون هناك استثمارات فى هذه الأمور، ونتحدث مع الدول بشكل قانونى لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمالة فى الخارج، وفى هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل فى بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال فى بلادهم، لدينا عدد كبير من المبادرات لدينا 40 برنامج لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كافية للوقت الحالى.









وأضاف " نتحدث مع هذه الفئات أننا لن نقبض عليكم ونتعرف عليهم ويمكن أن يكونوا يعانون من الوباء والتسجيل لدينا يجعل لهم الضمانة أننا ونقول أننا لن نوشى بهم وبوضعهم غير المنظم".









وقال، "نعمل مع وزارة الداخلية للتعرف على بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين ولنعرف من هم والموقف الذي يعيشونه، ونشرح لهم الحقوق والواجبات ونساعدهم في العودة لبلادهم.









وتابع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة" المشكلة الثانية لها علاقة بالهجرة غير النظامية لأسباب اجتماعية ويودون ان يتركوا مصر ليعطوا خدمة لابائهم فيما يتعلق بالصحة و ليس لديهم القدرة على ان يعطوا لاهلهم الرعاية الصحية في الخارج.









وأضاف أن هناك أسبابا أخرى للهجرة يتعلق بأن أن الكثير من الشباب لديهم الشهادات وسوق العمل لا يجعلهم يحصلون على فرص عمل تتماشى مع مؤهلاتهم لاسباب اجتماعية واقتصادية ويجب التعاون الدولي لنعمل هذا الصدد و التزمت به مصر بشدة .









وأكد على ضرورة توعية الشباب، مشيدا باستقبال مصر عددا كبيرا من المواطنين .









وتابع "هذا قد يكون عبئ على الدولة و يكون بمثابة تكلفة كبيرة والتكلفة الاقتصادية لها تأثير كبير مشيرا إلى أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية و محاربتها من خلال جهات انقاذ القانون القوانين الخاصة بمناطق السيادة لمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية.









وقال " ناخذ في الاعتبار البعد الامني و و نحاول ان نتاكد من عدم تنسيقهم مع المجموعات الارهابية سواء في عمليات ارهابية او تهريب اسلحة او غير ذلك و نحاول ان نجد فرص عمل للشباب و تجنب المتاجرين بالبشر و رفع الوعي لدى الشباب ايضا .









و اشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمبادرة قوارب النجاة التي اطلقتها الدولة المصرية لمواجهة لمواجهة الهجرة غير القانونية .









و قال ان مصر جاذبة للهجرة لانها مستقرة و كل ما نسعى له هو الاستقرار في الدول الاخرى، و نتعاون مع الحكومات من اجل مواجهة الجرائم السيبرانية وتطوير المنظومة التشريعية هامة بهذا الامر.









وأوضح ان اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة و التهريب تقوم بحملة في كل البلاد التي تخرج منها الهجرة و نحاول الحصول على تمويل و تقف مصر لمساعدة المهاجرين و اعطائهم بديل و لكن هناك صعوبة ان تستوعب الاثيوبيين و النيجيريين و غيرهم من اصحاب الجنسيات الاخري.

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