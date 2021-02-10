تعليم بني سويف: مراجعة بيانات البنية التكنولوجية وتجهيزات مدارس التعليم الثانوي

عقدت اليوم سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا "online" عبر تطبيق webex مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية لمناقشة آليات وإجراءات مراجعة بيانات البنية التكنولوجية وتجهيزات مدارس التعلبم الثانوي.





وأشارت وكيل الوزارة فى بيان إلى أن قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة أتاح تطبيقًا خاصًا لمديري مراكز التطوير التكنولوجي لمتابعة وتسجيل وتدقيق ما تم تسجيله من وحدات المعلومات بالمدارس الثانوية فيما يخص مشروع البنية التكنولوجية.





وشدّدت وكيل الوزارة على سرعة انتهاء المدارس من تسجيل وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيزات البنية التكنولوجية بالمدارس والبيانات الخاصة بالمباني المدرسية مع مراعاة تسجيل عدد الحجرات الدراسية بالمدارس الثانوية وتسجيل حالة الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات والمدارس التي صدر لها قرار صيانة شاملة او ملحقة مع مدارس إعدادية.





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من ناحية أخرى زار محافظة بني سويف "اليوم الأربعاء "فوج سياحي مكون من 30 فردًا من أعضاء نادي الشمس، ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

واحتوى البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة.



