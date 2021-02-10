لجنة الإعلام بالبرلمان: أسامة هيكل غير مسؤول سياسيًا.. فيديو

قال النائب تامر عبدالقادر، أمير سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بدورها الرقابي على أكمل وجه تجاه الشعب والوطن.





وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: «لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ناقشت بيان وزير الإعلام في اجتماعات اللجنة» .





وتابع: «أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام حاول بكل شكل تبرير المخالفات المالية الموج وة بمدينة الإنتاج الإعلامي »، موضحا: «أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ردوده غير مقنعة علي المخالفات المالية بمدينة الإنتاج الإعلامي».





وأكد: «لدينا مخالفات مالية كثيرة في مدينة الإنتاج الإعلامي»، متابعا: «أسامة هيكل غير مسؤول سياسيا»، متسائلا: «ماذا كان يفعل أسامة هيكل خلال العام الماضي، لأنه أنفق الملايين ولم تكن هناك نتيجة».



