أمين سر إعلام البرلمان: وجود وزارة الدولة للإعلام إهدار للمال العام ..فيديو

قال النائب تامر عبدالقادر، أمير سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن تصريحات أسامة هيكل عن إثيوبيا غير مسئولة.





وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «أسامة هيكل لم يقنع اللجنة بالرد على مخالفاته المالية في مدينة الإنتاج الإعلامي والوزارة».





وقال «جمع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بين وظيفتين أمر غير دستوري»، متابعا «النائب أشرف رشاد طالبه برد المبالغ التي تقاضاها من مدينة الإنتاج الإعلامي».





وتابع: «أطالب أسامة هيكل برد المبالغ التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي منذ عام 2015»، مؤكدا: «أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يحقق أي شيء على أرض الواقع».





واستطرد «لا حاجة لوجود وزارة الدولة للإعلام لأنه يعتبر إهدار للمال العالم»، مختتما «الهيئات الثلاثة تغني عن وزارة الدولة للإعلام».



