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"الوزراء" يكشف أعمال التطوير في عزبة الهجانة.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:42 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك تدخلات اجتماعية من قبل وزارات "التضامن والصحة والتعليم"؛ لمساعدة الأهالي على تغيير واقعهم الحالي.


وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن منطقة عزبة الهجانة لن يتسنى للحكومة نقل سكانها إلى منطقة بديلة.


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح محاور مرورية كبيرة لتسهيل الوصول لهذه المنطقة.


وكان الرئيس السيسي وجه  بالوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية. 
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