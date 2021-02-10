تحوران جديدان لـ كورونا يهددان جهود العالم للسيطرة على الفيروس .. شاهد

عرضت فضائية سكاى نيوز عربى مقطع فيديو رصد تفاصيل تحورين جديدين لفيروس كورونا في بريطانيا.





ووفقاً للتقرير فقد حذر علماء بريطانيون من أن تحورين جديدين للسلالة البريطانية من فيروس كورونا يمكن أن يكونا قادرين على التصدي للقاحات المعمول بها في بريطانيا.





وسيكون هناك المزيد من التحورات التى لم يتقعوا كيف تكتشف وطرق مهاجمتها للجهاز المناعى وهو ما يعنى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا فى الوقت الذى تسعى فيه شركات تصنيع اللقاحات توسيع التصنيع واستمرار تطوير اللقاحات ضد السلالات المتحورة .





يأتي هذا فيما دافعت الحكومة عن قرار تشديد إجراءات السفر والعقوبة على المخالفين التي قد تؤدي للسجن عشر سنوات.