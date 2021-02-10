رمضان عبد المعز يكشف عن أفضل طريق للخروج من الشدائد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن التسبيح من الأمور التي تثقل موازين العبد وينال به الفلاح، مشددًا على ضرورة أن يكثر المسلم من ذكر الله وقول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما يجب أن يحمد الله، وتابع:" اللى يخرجنا من الشدائد التسبيح".





وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن كثرة التسبيح وحمد الله عز وجل على نعمة هي المخرج من الشدائد وهى التي ينال بها المسلم الفلاح، وتلى قوله تعالى:" وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ } * { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ".



