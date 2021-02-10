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توك شو

شائعة تأجيل الدراسة.. أحمد موسى منفعلا: ذاكرتم إيه في الـ 50 يوم اللي فاتوا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا صحة لتأجيل الدراسة حتى الآن، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما تم تداوله مجرد تزوير.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «الطلاب أخذت 50 يوم أجازة كتير كدا»، مؤكدا «إحنا بننزل شغلنا كل يوم عادي.. والدولة المصرية تبحث عن مصلحة الطلاب أولا».

وتابع «أنا بقول للطلاب ذاكروا لو سمحتوا.. اشغلوا نفسكم بالمذاكرة، أنا عايزكم تذاكروا»، مختتما «دول العالم القوية لا يمكن أن تقودها مواقع التواصل الاجتماعي».

وعرض «موسى» بيانا مزيفا "مفبرك" يفيد بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مناشدا الحكومة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عن هذا القرار المزور باسم رئيس الوزراء.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البعض طالب بتأجيل الدراسة والامتحانات والأمر لا يستدعى لذلك حتى الآن، رغم أنه في ظل الازمة لم نأخذ قرار الإغلاق الكامل، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة او الامتحانات والأمور جيدة.

وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليست كثيرة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسهم البرازيل، مؤكدات أن الأوضاع في مصر مستقرة، ولكن هناك أشخاصا في مصر تريد العبث بمصر وتنشر الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات.
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