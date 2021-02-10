شائعة تأجيل الدراسة.. أحمد موسى منفعلا: ذاكرتم إيه في الـ 50 يوم اللي فاتوا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا صحة لتأجيل الدراسة حتى الآن، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما تم تداوله مجرد تزوير.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «الطلاب أخذت 50 يوم أجازة كتير كدا»، مؤكدا «إحنا بننزل شغلنا كل يوم عادي.. والدولة المصرية تبحث عن مصلحة الطلاب أولا».





وتابع «أنا بقول للطلاب ذاكروا لو سمحتوا.. اشغلوا نفسكم بالمذاكرة، أنا عايزكم تذاكروا»، مختتما «دول العالم القوية لا يمكن أن تقودها مواقع التواصل الاجتماعي».