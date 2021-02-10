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أخبار العالم

في طريقها للحل.. لقاء يجمع الحريري وماكرون بالاليزيه لبحث أزمة الحكومة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:47 م
ماكرون والحريري
ماكرون والحريري
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محمود نوفل
 
أفاد موقع  لبيبانون ديبت بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلتقي رئيس الحكومة اللبناني  المكلف سعد الحريري على مأدبة عشاء الليلة , في الاليزيه. 

وأشار الموقع اللبناني  نقلا عن مصادره الي المقترح الجديد والذي يقضي بحل عقدة عدد الوزراء برفع العدد من 18 لـ 20، وهو الأمر الذي عمل عليه الحريري بدعم من ماكرون. 

والمح الموقع اللبناني الي انه تمّ البحث حكوميًّا في أن يكون وزيرا الداخليّة والعدل مستقلّين على أن يوافق عليهما عون والحريري. 

أضاف "من الحلول المطروحة كمخرج للحكومة أن يسمّي الفرنسيّون وزيرين مسيحيّين ما يسقط احتمال أنّ ينال أيّ فريق الثلث المعطل".

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