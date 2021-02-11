بعد الإصابة بـ كورونا.. آخر التطورات الصحية للإعلامي الكبير مفيد فوزي.. فيديو





كشف الإعلامي تامر أمين عن الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي قائلا " مفيد فوزي اصبح الان بصحة جيدة وبخير مؤكدا انه تم اصابته منذ فترة بفيروس كورونا ".





خلال " آخر النهار" المذاع علي قناه " النهار " ، انة سيكون معنا في حلقة البرنامج يوم الاربعاء القادم مؤكدا انني افتقده وتوحشتك كثيرا في فترة غيابه ومرضه . وأضاف تامر أمين برنامجهآخرالاربعاءافتقدهوتوحشتكغيابهومرضه





وقد أكدت مصادر مُقربة من الإعلامي مفيد فوزي سابقا ، تعافيه من فيروس كورونا، عقب ظهور نتيجة المسحة الثانية له سلبية.





وأضافت ، أن الإعلامي مفيد فوزي، بصحة جيدة وهو الآن في فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الطبيب المُعالج له.





وأشار إلى أن الإعلامي القدير كان أجرى مسحة أولى فظهرت إيجابية، وتلقي بروتوكول العلاج الخاصة به في المنزل، ولم يذهب للمستشفى.