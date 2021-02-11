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توك شو

بعد الإصابة بـ كورونا.. آخر التطورات الصحية للإعلامي الكبير مفيد فوزي.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:02 ص
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري

كشف الإعلامي تامر أمين عن الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي قائلا " مفيد فوزي اصبح الان بصحة جيدة وبخير مؤكدا انه تم اصابته منذ فترة بفيروس كورونا ".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار" المذاع علي قناه " النهار " ، انة سيكون معنا في حلقة البرنامج يوم الاربعاء القادم مؤكدا انني افتقده وتوحشتك كثيرا في فترة غيابه ومرضه .

وقد أكدت مصادر مُقربة من الإعلامي مفيد فوزي سابقا ، تعافيه من فيروس كورونا، عقب ظهور نتيجة المسحة الثانية له سلبية. 

وأضافت ، أن الإعلامي مفيد فوزي، بصحة جيدة وهو الآن في فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الطبيب المُعالج له. 

وأشار إلى أن الإعلامي القدير كان أجرى مسحة أولى فظهرت إيجابية، وتلقي بروتوكول العلاج الخاصة به في المنزل، ولم يذهب للمستشفى.
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