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رياضة

أخبار الأهلي .. غضب داخل البعثة بالدوحة.. سلبية مسحة كورونا للفريق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:56 م
أخبار الأهلي
أخبار الأهلي
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حسام الحارتي
نشر موقع " صدى البلد " الاخباري مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:


سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا



جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الاهلى اليوم بمقر الإقامة سلبية ،وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية .


قبل مباراة بالميراس البرازيلى.. هاشتاج البرونزية يا أهلى يتصدر تويتر




دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر "هاشتاج" البرونزية يا أهلى"، وذلك قبل ساعات من انطلاق لقاء الأهلى مع نادى بالميراس البرازيلى في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للاندية.



بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي




تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، من الحجر الصحي بعد إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.



الحساب الرسمي لـ FIFA يشيد بـ محمد الشناوي





أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي بعد الأداء الذي قدمه مع الشياطين الحمر الفترة الماضية.



بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة




سيطرت حالة من الاستياء الشديد داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة بعد اتهامات محمد عمارة لاعب الأهلي الأسبق للتونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق بشأن هروبه من مباراة بايرن ميونخ الألماني.



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