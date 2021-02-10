حمدي عبدالتواب ناعيًا مقبل شاكر: أفنى حياته في خدمة القضاء والعدالة

نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر؛ المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.





وقال "عبدالتواب"؛ إن مقبل أفنى حياته في خدمة القضاء والعدالة؛ تاركًا خلفه سيرة عطرة؛ منذ تعيينه بالنيابة العامة؛ وحتى تقلّد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.





وأضاف أن الراحل كان رئيسًا لمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين؛ قدم خلالها كل جهده للحفاظ على هيبة واستقلال رجال العدالة.



