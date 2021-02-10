مجلس الوزراء يكشف عن كمامات يتم ارتداؤها خلال الزيارات الرسمية ..فيديو

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن جميع الوزراء ملتزمون ب الإجراءات الاحترازية بجانب التعقيم المستمر، مؤكدا أن الوزراء يظلون مرتدين الكمامات طوال مدة الاجتماع والتي تزيد على 3 ساعات. الإجراءات





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، هناك كمامات مطبوع عليها اللوجو الخاص بمجلس الوزراء أو علم مصر، وتكون موحدة، ويتم ارتداؤها خلال زيارة الوفود الرسمية من الدول الأخرى .





وأوضح ، أن جميع الوفود التي تأتي إلى مصر يرتدون كمامات موحدة ويحتفظون بهوية بدلهم ويضعون لجو بلدهم عليهم ونحن أيضا كذلك . نادر سعد ، أنإلىأيضاكذلك



