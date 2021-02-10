مجلس الوزراء يكشف عن كمامات يتم ارتداؤها خلال الزيارات الرسمية ..فيديو

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن جميع الوزراء ملتزمون بالإجراءات الاحترازية بجانب التعقيم المستمر، مؤكدا أن الوزراء يظلون مرتدين الكمامات طوال مدة الاجتماع والتي تزيد على 3 ساعات.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، هناك كمامات مطبوع عليها اللوجو الخاص بمجلس الوزراء أو علم مصر، وتكون موحدة، ويتم ارتداؤها خلال زيارة الوفود الرسمية من الدول الأخرى.
وأوضح نادر سعد ، أن جميع الوفود التي تأتي إلى مصر يرتدون كمامات موحدة ويحتفظون بهوية بدلهم ويضعون لجو بلدهم عليهم ونحن أيضا كذلك.