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توك شو

أزمة التطبيع.. حقيقة زيارة نشأت الديهي إلى إسرائيل.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:03 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمد القاضي
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة زيارة الإعلامي نشأت الديهي إلى إسرائيل.

وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإعلامي نشأت الديهي زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في عام 2016 برفقة عدد من الشخصيات المصرية.

وأشار إلى أن الصهيوني إيدي كوهين أطلق كذبة أن الإعلامي نشأت الديهي ذهب إلى إسرائيل، مؤكدا: «الصهيوني إيدي كوهين مجرم وكاذب».

وأوضح موسى ان نشأت الديهي لم يطبع مع إسرائيل كما تدعي قنوات الإخوان، متابعا: «نشأت الديهي مواطن مصري محترم يقف مع بلده، ويعشق مصر.

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