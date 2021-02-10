لن يطبع مع إسرائيل.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويلقن إيدي كوهين درسا قاسيا.. شاهد

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء تقدم برنامجه «على مسئوليتي» بسبب تصريحات الصحفي الصهيوني إيدي كوهين ومزاعمه بشأن الإعلامي نشأت الديهي، مؤكدا أن إيدي كوهين مجرم وكاذب في مزاعمه بشأن نشأت الديهي.





وأضاف «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلامي نشأت الديهي زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله عام 2016 برفقة عدد من الشخصيات المصرية.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن «قنوات الإخوان تقول إن نشأت الديهي يطبع مع الصهاينة.. بس نشأت الديهي كان في رام الله 2016 بدعوة من الرئيس الفلسطيني».



