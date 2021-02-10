صحة الغربية: ضبط سلع في سوبر ماركت شهير غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمحلة.. صور

تمكنت مديرية الصحة بالغربية بالاشتراك مع التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري ، من ضبط سوبر ماركت شهير بمدينة المحلة لحيازته كمية من السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات و ذلك خلال حملة على الأسواق والمحلات الكبري بالمحلة ، تنفيذا لتعليمات هيئه الرقابه الإدارية لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني والغذائي بمدينة المحلة.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة مركز المحلة غير مطابق للاشتراطات الصحية وضبط 27كجم لحمة بلدي 8 كجم برجر ، 27كجم سجق

52كجم كبدة وأسماك دواجن بإجمالي 159كجم ، للتغير في الخواص وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزيه وتحرر محضر ضد مدير المكان برقم 80لسنة2021 جنح ومحضر جنح صحة برقم 79لسنة 2021

والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



