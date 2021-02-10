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محافظات

صحة الغربية: ضبط سلع في سوبر ماركت شهير غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمحلة.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مديرية الصحة بالغربية بالاشتراك مع التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري ، من ضبط سوبر ماركت شهير بمدينة المحلة  لحيازته كمية من السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات و ذلك خلال حملة  على الأسواق والمحلات الكبري بالمحلة ، تنفيذا لتعليمات هيئه الرقابه الإدارية لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني والغذائي بمدينة المحلة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة مركز المحلة غير مطابق للاشتراطات الصحية وضبط 27كجم لحمة بلدي 8 كجم برجر ، 27كجم سجق 
52كجم كبدة  وأسماك دواجن بإجمالي 159كجم ، للتغير في الخواص وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزيه وتحرر محضر ضد مدير المكان برقم 80لسنة2021 جنح  ومحضر جنح صحة برقم 79لسنة 2021
والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبه الاغذيه بتشكيل لجنة يقودها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية  وسيد احمد ومراقبي الأغذية بالإدارة الصحيه  بشن الحمله مكبره تنفيذا لتعليمات وتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية علي منافذ بيع الأغذية .
صحة الغربية: ضبط سلع في سوبر ماركت شهير غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمحلة.. صور
صحة الغربية: ضبط سلع في سوبر ماركت شهير غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمحلة.. صور
صحة الغربية: ضبط سلع في سوبر ماركت شهير غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمحلة.. صور
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