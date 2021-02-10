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وزير الخارجية اليمني: الحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:27 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني
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محمود محسن
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إننا قدمنا الكثير خلال محادثات السلام، ولكن الحوثيين نقضوا كل العهود. مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.


وطالب  بن مبارك خلال لقاء له ببرنامج رأي عام عبر فضائية تن باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شئونها وأن تركز على قضاياها الداخلية.


وتابع وزير الخارجية اليمني  أنه كانت هناك سفن إيرانية كانت تصل اليمن محملة  بالسلاح لدعم الحوثيين .


وأشار بن مبارك إلى أنه تم توجيه الدعوة لمليشيات الحوثي الإرهابية عام 2012 للمشاركة في صياغة مستقبل اليمن ، ولكن الحوثيين انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني بتشجيع إيراني واضح.
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