وزير الخارجية اليمني: الحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب.. فيديو

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إننا قدمنا الكثير خلال محادثات السلام، ولكن الحوثيين نقضوا كل العهود. مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.









و طالب بن مبارك خلال لقاء له ببرنامج رأي عام عبر فضائية تن باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شئونها وأن تركز على قضاياها الداخلية.









وتابع وزير الخارجية اليمني أنه كانت هناك سفن إيرانية كانت تصل اليمن محملة بالسلاح لدعم الحوثيين .







