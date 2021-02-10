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برلمان

وفد بورسعيد: نؤيد قرارات رئيس الحزب حفاظاً على وحدة الصف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:28 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد
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معتز الخصوصى
أعلن حزب الوفد ببورسعيد برئاسة محمد ناجى تأييد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فيما اتخذ من قرارات هدفها الحفاظً على الوفد كجزء من النظام السياسى في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.

وأضاف: "وليظل الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد وقيم حزب الوفد ومن أجل أن يظل الوفد فى صدارة المعارضة الوطنية الشريفة التي تقوم على أساس موضوعي بناء ، مع الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة".

وأكد الوفد ببورسعيد أننا لنا ننساق وراء أية تكتلات أو جبهات وكل ما يهمنا هو الحفاظ على استقرار الحزب ونحترم الشرعية وبعيدين تماما على أية صراعات ذات أغراض شخصية ، ومع الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته ، وما اتخذ من قرارات صدرت من رئيس الحزب فهو صاحب القرار فيها ومفوض من كل أعضاء الحزب باتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على هذا الكيان دون المساس به أو هز صورته فى الشارع المصرى وأتخذ بناء على دراسة وتفهم لكل الأوضاع ومن كافة النواحى.

ويأمل أعضاء الوفد ببورسعيد بإعادة تنظيم الحزب من الداخل والبدء فى مرحلة جديدة تتطلب بناء معارضة قوية وهادفة وليس هادمة وداعمة للاستقرار الوطنى.
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