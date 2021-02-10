وزير الخارجية اليمني: الإدارة الأمريكية الجديدة ستلغي تصنيف الحوثيين جماعة الإرهابية

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إ ن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستلغي تصنيف الحوثيين كجماعة الإرهابية حتى لا تكون هناك تأثيرات على الوضع الإنساني.





وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت قضية اليمن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن رسائل الإدارة الأمريكية الجديدة ستقرأ بشكل خاطئ من جانب الحوثيين والإيرانيين وسيزيدان معاناة اليمن.





وتابع وزير الخارجية اليمني إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية لم يكن متعلقا باليمن ولكن كان يحقق أهدافًا معينة لإدارة ترامب السابقة.



