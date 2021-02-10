صحة الغربية: تدريب ممرضات الرعاية الأساسية على سياسات مكافحة العدوى

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وبتنفيذ الدكتورة نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بتدريب ممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات بالقرى والمراكز المحافظة.









كما يستهدف تدريب الفريق الطبي بالوحدات الصحية على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية أساليب مكافحة العدوى وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع مرضي فيروس كورونا، وأيضا تدريب علي المشاركة في تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل ومبادرات الدمج بجميع المراكز.





وأشار "حميدة"، إلى استمرار متابعة حالات العزل المنزلي ومتابعة المصابين بالمنازل وذلك من خلال فرق الرعاية الأساسية.





وأكد وكيل وزارة الصحة أن على تراجع فى نسبة المصابين بالفيروس مقارنة بما سابق، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.