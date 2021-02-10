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توك شو

الحب الجائع .. قصة زواج صلاح ونورا بعد سنوات من التشرد.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:35 م
صلاح ونورا
صلاح ونورا
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرا عن قصة حب جمعت « صلاح ونورا»، بعد سنوات من تشرد صلاح في الشوارع 4 سنوات.

وقال صلاح في تقرير برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "حياتي عادت لي بفضل مؤسسة معنا لإنقاذ إنسان واستقبلوني بشكل جيد وذلك بعد 4 سنوات من التواجد في الشارع".

وأضاف صلاح: "لم أرتكب اي خطأ في فترة تواجدي في الشارع رغم مروري بفترات سيئة كثيرة طوال الـ 4 سنوات، ومرت عليا أيام لا أجد فيها طعام او شراب".

ومن جانبها قالت نورا في التقرير: "صلاح شافني في فرع المؤسسة بالهرم، وحصل قبول بيني وبيه ولما قالي وافقت وتزوجنا، وقبل الزواج رأيته 3 مرات فقط".


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