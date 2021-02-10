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محافظات

تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:49 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شن حى المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، حملة مكبرة توجهت إلى منطقة الفلكى شارع مصطفي كامل، والبصل، ونجع السلام، وأحمد عبد الوهاب، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحلات الجزارة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، وإزالة كافة الاشغالات بنطاق أحياء الثغر. 


وتم تحصيل غرامات بإجمالى ٣٠ ألف جنيه لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط عدد من المحال المزاولة للنشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

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وبناء على شكوى واردة من المواطنين بشأن محل جزارة الكائن بسوق درباله يقوم بالذبح بالشارع وخارج السلخانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما تم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للإستخدام الآدمى، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحيه، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع عدد ٤٠ من الاشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، وإزاله الارصفه العاليه التي تعوق حركه المواطنين، وإزالة كافة السقائف والتند المخالفة.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن المرور على عدد من السناتر التي سبق اغلاقها للتأكد من وجود الشمع والغلق، وذلك حرصا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب. 

 وقام حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع رئيس الحى، بثلاثة حملات لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا، وفرض الانضباط بشوارع الحي. 

حيث أسفرت الحملة على غلق عدد ٢ مقهى بشارعي الإذاعة، وعبد السلام عارف، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للمواطنين وتم التحفظ على عدد ١٢ شيشة كما تم ضبط عدد ٢٥ حالة إشغال مختلفة بشوارع آدمون فرمون، واسماعيل سري، واسماعيل حلمي بسموحة، شارع ذو الفقار وشارع فهمي.

تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية
تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية
تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية
تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية
تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية
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