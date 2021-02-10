كنت شاهد عيان.. خالد عكاشة يروي تفاصيل محاولة الإخوان تجنيد المصريين وتهريبهم إلى ليبيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القوات المسلحة المصرية أحبطت 2200 محاولة تسلل في عام واحد على الحدود مع ليبيا، معقبا: قوات حرس الحدود قاموا ببطولات حربية ولكن تتم في الظل.







وشدد على أنه كان شاهد عيان على بعض الوقائع التي كانت تتم في عصر الإخوان، حيث كانوا يقومون بنشر شبابهم في المحافظات المصرية من أجل تطويعهم وإرسالهم إلي ليبيا لتدريبهم ومن ثم ترحيلهم إلى سوريا.





وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، رأيت تلك المعسكرات وطرق تدريب الشباب وترحيلهم إلى سوريا عن طريق قوارب من الأراضي الليبية.



وفي سياق آخر أكد مصر والسودان دائما على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن القيادة السودانية أدركت تماما أن مصر هي الداعم الأول لها