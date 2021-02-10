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وزير الخارجية اليمني: لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:38 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
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محمود محسن
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك،  إن 42% من المواطنين اليمنيين موجودون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والبقية تحت سيطرة الحوثيين.


وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أنهم يدعمون السلام ويرغبون في إنهاء الحرب، مشيرا إلى اننا لا نريد الحرب ونريد يمنا ديموقراطيا يتسع لجميع اليمنيين.


وتابع وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية لا تفعل هذا، وسبق أن شنت هجوما عنيفا على مأرب ولم تراع البعد الإنساني.


وأشار بن مبارك إلى أنه لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة" مؤكدا أن هناك 4 ملايين يمني من النازحين من الحرب بسبب الميليشيات الحوثية.
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