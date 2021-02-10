وزير الخارجية اليمني: لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب.. فيديو

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إ ن 42% من المواطنين اليمنيين موجودون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والبقية تحت سيطرة الحوثيين.









وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أ نهم يدعمون السلام ويرغبون في إنهاء الحرب، مشيرا إلى اننا لا نريد الحرب ونريد يمنا ديموقراطيا يتسع لجميع اليمنيين.









وتابع وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية لا تفعل هذا، وسبق أن شنت هجوما عنيفا على مأرب ولم تراع البعد الإنساني.







