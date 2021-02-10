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أخبار البلد

مليون مواطن يستفيدون بخدمات اجتماعية وصحية واقتصادية فى مرحلة "حياة كريمة" الأولى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:52 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع 23 جمعية أهلية، عقب صدور التوجيه الرئاسي بتدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنفيذها بمساهمة في التمويل بلغت 15% من إجمالي التكلفة تقريبًا، وبلغ إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وتتوزع القرى المستهدفة  للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى المرحلة الأولى على 16 محافظة وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح"، وبعض القرى في محافظات الجيزة البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر.

وشهدت المرحلة الأولى تحقيق عدد من الإنجازات حققتها وزارة التضامن الاجتماعي ، فعلى مستوى القوافل الطبية ، بلغ إجمالى المستفيدين ما يقرب من 115.331 مواطنا من القوافل التى نظمت فى «الأنف والأذن والحنجرة- العظام- الباطنة- الجلدية- الرمد- النساء والولادة- الجراحة العامة- الأطفال- التحاليل والأشعة- الصدر- وقوافل أخرى».

كما تم تقديم أجهزة تعويضية عبارة عن سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحضانات خاصة المرخصة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.

وشملت الخدمات المقدمة للأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب و6,3 ألف وصلة صرف صحي و11 ألف تركيب سقف و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19,4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، إضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تم اتاحتها لحوالي 6,7 آلاف أسرة.

كما قدرت ميزانية المرحلة الأولى والتى شملت العمل فى 143 قرية بحوالي 675 مليون جنيه، ساهمت فيها الجمعيات والمؤسسات الشريكة بنسبة تتراوح بين 17% و20%، بإجمالي 100 مليون جنيه تقريبا، كما من المقرر أن تساهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى استكمال المراحل الأخرى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتم التوسع في المبادرة الرئاسية ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 50 مركزا في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الانتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.
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