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فن

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن ..تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


بعد الجدل السائد .. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن


نفى مصدر مقرب للفنان يحيي الفخراني، في تصريح لموقع "صدى البلد" الاخباري، ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتزال النجم الكبير الفن.


صلح قصير.. تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان


قام المنتج نصر محروس بتحرير محضر للفنان بهاء سلطان يتهمه بالإساءة للسمعة، وهو ماعطل تسجيل أحد الأغاني التى أقرت بها المحكمة وهو ما أشعل الخلاف بينهما من جديد. 



تحدٍ كبير.. مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد أسرار العمل مع يحيى الفخراني


حلّ المخرج مجدي الهواري ضيفًا على موقع صدى البلد من اجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين وكشف لأول مرة عن أسرار العمل مع الفنان يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير".


مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ


عرضت الحلقة الـ ٣٤ من مسلسل لؤلؤ على قناة ام بي سي العراق حيث كشفت احداث الحلقة ان " مجدي" الذي بقوم بدوره الفنان ادوارد هو من حاول قتل لؤلؤ.


أحمد فلوكس يهاجم الفنانة بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام واعتناق اليهودية


هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة الكويتية بسمة ، بسبب حديثها عن الدين الإسلامي خلال الفيديو الذي أعلنت فيه الارتداد عنه واعتناقها اليهودية.

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