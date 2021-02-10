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توك شو

محلل سياسي: محاكمة ترامب تحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:41 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ فى إجراء جلسات لمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق ترامب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المحاكمة كانت بسبب إدانته، وهذه الإجراءات من الممكن أن تصل لـ جناية، موضحًا أن ما يتم يحدث لأول مرة، مؤكدًا "ترامب انزعج من أداء محاميه فى مجلس الشيوخ".

ولفت إلى أن محاكمة ترامب تحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ أى 67 صوتًا، وأن إزاحة ترامب من الساحة السياسية يحتاج إلى أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن، انضمام 11 عضو جمهوري للديمقراطيين سيتسبب فى نهاية ترامب سياسيًا.

وأوضح أن، الفترة المقبلة سيكون بها تفاصيل جديدة، وأنه من المحتمل حدوث أعمال عنف إذا تم التصويت ضد ترامب لمنعه فى الترشح سياسيًا.

وتابع : إرهاصات السياسة الخارجية لإدارة جو بايدن غير مريحة، وأن الديمقراطيون يستغلون سياسة حقوق الإنسان، ولديهم إزدواجية فى التعامل مع الدول خاصة فى ملف حقوق الإنسان.

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