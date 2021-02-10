الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام

لمحبي البيتزا

لا شيء يقول "أنا أحبك" مثل أفضل فطيرة نابولي او بيتزا ميكس بجميع النكهات لإرضاء الحبيب في مثل هذا اليوم. كما يمكن ان تقدم وجبات مختلفة بدلا من الهدية او الدبدوب والورد .









بوكس الكاندي

من أفضل الهدايا لمحبي الشيكولاته والحلويات، وهؤلاء الاشخاص لن يهتموا كثيرا بالهدايا اكثر من اهتمامهم بالشيكولاتة لذلك فإن الكاندي هو الخيار الامثل والافضل للاشخاص التي تعشق الحلويات.









طاولة الأكلات الدسمة

يمكن ان يكون خيار حبيبك طاولة طعام بأصناف مختلفة أفضل من هدايا عيد الحب التي تنتشر في موسم عيد الحب، ولذلك يمكنك ان تخير حبيبك بهدية ام بتجهيز طاولة اكلات مبهرة تكون ذكرى لهذا اليوم.









بوكس الشاورما

بدأت محلات الشاورما بتجهيز ساندوتشات شاورما بنكهات وطرق مختلفة ووضعها في بوكس مع الثومية والطحينة ولذلك يمكن ان تكون هدية بجانب بوكيه ورد او هدية بسيطة لمحبي الشاورما.





تورتة فرايد تشيكن

انتشرت مؤخرا طريقة جديدة للاحتفال من خلال تورتة الفرايد تشيكن والتي تقدم علي صينية أدوارا تحتوي علي كمية من الدجاج المقرمش وتتوسطها شمعة كبيرة، فمن الممكن ان تكون هذه التورتة محببة لدي الاشخاص المحبين للفرايد التشيكن.