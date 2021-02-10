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أخبار العالم

بايدن: لن أتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:34 م
باين وهاريس في البنتاجون
باين وهاريس في البنتاجون
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. 

وقال بايدن في كلمة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "لن نتردد في استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها لكنها ستكون الخيار الاخير وليس الاول". 

وأضاف بايدن: "اطلع على جهود فريق عمل لوضع استراتيجية بشأن الصين"، مشيرا  إلى أنه حدد أولوياته العسكرية مع قادة البنتاجون. 

وتابع بايدن في كلمته: " سنعمل علينا التصدي لمخاطر التكنولوجيا الناشئة، ونسعى للحفاظ على مصالحنا في المحيط الهادئ وقرب الصين". 

وأوضح أنه: "سنعزز أمننا السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية، و لن أخيب ظن عناصر الجيش الأميركي في الخارج". 

فيما أشار إلى أن: "عائلته عسكرية والمؤسسة الأمنية تعني الكثير بالنسبة لي، و أرحب بجميع أفراد الجيش ذوي الأصول الإفريقية". 

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