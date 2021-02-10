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تتقدمها النرويج وألمانيا.. إبراهيم عيسى يكشف أبرز الدول تحقيقا للديمقراطية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:54 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نسب الديمقراطيات في العالم تختلف من منطقة لأخرى، حيث إن 41% من العالم يعيشون في ديمقراطية معيبة و35% منهم يعيش في أنظمة مستبدة، فقط 8% من العالم يعيش في ديمقراطية كاملة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه عن الديمقراطية في العالم، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أهم 25 دولة في تحقيق الديمقراطية تتقدمها النرويج وألمانيا في المرتبة الـ14 وإنجلترا 16 وأمريكا 25، أن تقدم الدول المؤشر الحقيقي لوضع الديمقراطية.

وتابع  إبراهيم عيسى،: "هناك 60 سؤالا يترتب عليها تقرير الديمقراطية في العالم، ومن ضمنها أسئلة عن النزاهة والانتخابات وحرية الأحزاب وأداء الحكومة وثقة الشعب في الحكومة والمشاركة السياسية".
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