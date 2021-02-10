تتقدمها النرويج وألمانيا.. إبراهيم عيسى يكشف أبرز الدول تحقيقا للديمقراطية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نسب الديمقراطيات في العالم تختلف من منطقة لأخرى، حيث إن 41% من العالم يعيشون في ديمقراطية معيبة و35% منهم يعيش في أنظمة مستبدة، فقط 8% من العالم يعيش في ديمقراطية كاملة.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه عن الديمقراطية في العالم، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أهم 25 دولة في تحقيق الديمقراطية تتقدمها النرويج وألمانيا في المرتبة الـ14 وإنجلترا 16 وأمريكا 25، أن تقدم الدول المؤشر الحقيقي لوضع الديمقراطية.



