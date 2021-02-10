محلل سياسي: الإرهابي بهجت صابر يحرض يوميا على القتل ولم تحظر حساباته على السوشيال ميديا

قال إيهاب عباس المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جوبا يدن مهمته الأساسية خارجية وهى روسيا، وأمريكا حركت 6 قاذفات لقاعدة فى النرويج قريبة جدًا من الحدود الروسية".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن أمريكا تدرس رفع الحوثين من قائمة الإرهابيين، و الحوثيون شنوا هجمات بطائرات مسيرة فى الأراضي السعودية.





وأشار إلى أنه يترقب طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع مصر و السعودية ودول المنطقة.





وكشف أن تويتر أعلن أن ترامب لن يعود له حسابة، وأكد أن ترامب مازال ممنوع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





وأضح : " والإرهابي بهجت صابر يحرض يوميًا على القتل ولم يتم حظر تلك الحسابات الى تحرض على القتل العنف و يتم حظر الرئيس الأمريكى السابق ترامب".







