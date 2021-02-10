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محلل سياسي: الإرهابي بهجت صابر يحرض يوميا على القتل ولم تحظر حساباته على السوشيال ميديا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:42 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال إيهاب عباس المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جوبا يدن مهمته الأساسية خارجية وهى روسيا، وأمريكا حركت 6 قاذفات لقاعدة فى النرويج قريبة جدًا من الحدود الروسية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن أمريكا تدرس رفع الحوثين من قائمة الإرهابيين، و الحوثيون شنوا هجمات بطائرات مسيرة فى الأراضي السعودية.

وأشار إلى أنه يترقب طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع مصر و السعودية ودول المنطقة.

وكشف أن تويتر أعلن أن ترامب لن يعود له حسابة، وأكد أن ترامب مازال ممنوع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضح : " والإرهابي بهجت صابر يحرض يوميًا على القتل ولم يتم حظر تلك الحسابات الى تحرض على القتل  العنف و يتم حظر الرئيس الأمريكى السابق ترامب".


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