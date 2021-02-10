للمرة الأولى.. محافظ دمياط تلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأول مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مساء الأربعاء، إذ تقدمت بالتهنئة للنواب الجدد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق الصالح العام و خدمة المواطنين، وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم..





كما أكدت "الدكتورة منال عوض أن المحافظة على استعداد تام لتحقيق التعاون معهم لبحث جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.





وثمنت" المحافظ "دور النواب كشريك أساسى مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات ومطالب الأهالى وكذا تنفيذ مشروعات تنموية وحيوية على أرض المحافظة، مؤكدة أن تحديات الفترة الحالية تتطلب التنسيق و التكاتف بين الجانبين لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والمبادرات، حيث أكدت أنه سيتم عقد لقاء شهرى لتنفيذ هذه الخطة.





وفى هذا الصدد، استعرضت "الدكتورة منال عوض" جهود المحافظة بجميع القطاعات الخدمية و التنموية، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ بعض المشروعات، وذلك لتلبية تطلعات و طموحات المواطنين وتنفيذ محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التى تبناها رئيس الجمهورية منذ سنوات.





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