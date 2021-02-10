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توك شو

اتهام أسترازينيكا بالمتاجرة بالبشر.. مراسل صدى البلد فى بروكسل يفجر مفاجأة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:41 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال مجدي يوسف مراسل صدي البلد من العاصمة البلجيكية "بروكسل"، إن الإتحاد الأوروبي وصف شركة أسترازينيكا التى تنتج لقاح فيروس كورونا بالكذب، والمتاجرة بالبشر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتوقف عن تمويل أى أبحاث لـ أسترازينيكا.

ولفت إلى أن، هذه القرارات ستؤثر على شركة أسترازينيكا، والشكل العام لها سيكون صعبا.

وأشار إلى أن، الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لـ أسترازينيكا، ولذلك سيكون هناك مشكلات مادية فى الفترة المقبلة، وستحدث أزمة مالية.

وأوضح أن، التشكيك فى أسترازينيكا، جاء بعد التحورات الأخيرة، وأن اللقاح لن يكون فعالا مع التطورات الأخيرة، أو ما يسمي " فيروس كورونا جنوبب إفريقيا".

وأضاف ان اللقاح الروسي سبوتنيك، هو الذى جعل دول الاتحاد الأوروبي، تتخذ هده القرارات ضد لقاح أسترازينيكا، وكشف أن لقاح أسترازينيكا لن يتم استخدامه فى بلجيكا لمن هم فوق الـ 65 عامًا، مؤكدًا أن هذا القرار نهائي.

وقال إنه على مسئوليته الشخصية يؤكد أن اللقاح الروسي خلال أسابيع أو شهر سيكون الرئيسي الذى سيتم الاعتماد عليه فى معظم دول الاتحاد الأوروبي.

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