بدون مجاملة.. أحمد السجيني: حياة كريمة من أبرز إنجازات السيسي.. فيديو

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن مبادرة حياة كريمة أتت بثمار وحققت نتائج مذهلة للجميع مؤكدا أن هذا وبدون مجاملة يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج " آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جيدا ويقوم باختيار التوقيتات المناسبة للبدء في عمل المبادرات والمشروعات.
وأضاف: لولا استقرار الدولة المصرية لما كنا استطعنا توفير المبالغ التي نقوم بالتطوير بها الآن علي مستوي الجمهورية.
وأوضح السجيني : رب ضارة نافعة وهذا ينطبق على عمارتي فيصل والإسكندرية لأنها جعلتنا نعود إلى إطار عمل العشوائيات غير الآمنة .